Начинается строительство велодорожки в Клоостриметса

Teetööd Tartus Turu tänaval Foto: Helena Pass

25 июня начнется строительство велодорожки в Клоостриметса, в ходе которого будут созданы два асфальтированных участка суммарно в 1,6 км длиной. Один из них, длиной в 1,3 км, пройдет параллельно улице Клоостриметса, соединяя дорожки перед домом 29 по этой улице и на перекрестке с улицей Люкати.