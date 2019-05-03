Начинается ремонт вокзала Клоога: между Кейла, Палдиски и Клоогаранд начнут работать замещающие автобусы

”Аналогично последним годам, в этом году пассажирам также придется учитывать проводящиеся на железной дороге ремонтные работы, которые в свою очередь приведут к некоторым ограничениям железнодорожного движения”, — сказал Ронни Конго, руководитель по продажам и развитию Elron. Начиная с понедельника, в течение трех недель мы будем обслуживать наших клиентов между Кейла и Палдиски, а также между Кейла и Клоогаранд с помощью автобусов. Безусловно, поездка на автобусе является не столь удобной, и в автобус нельзя будет брать велосипед. Мы благодарны всем пассажирам за их терпение, и надеемся, что за это в будущем мы сможем получить более качественную инфраструктуру, чтобы предлагать своим клиентам еще лучшую услугу”.

”В случае части рейсов я прошу обратить внимание на то, что в Палдиски будут ездить два автобуса — один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а второй будет ехать напрямую в Палдиски. Таким образом мы сможем обеспечить для жителей Палдиски более короткое время поездки. Просим проявлять терпение и следить за информационными табличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус. В направлении Рийзипере изменений не будет, и туда по-прежнему можно будет добраться напрямую на поезде без пересадок”, — уточнил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.