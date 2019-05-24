24.05.2019, 09:28

Начинается ремонт внутриквартальных проездов в Пирита


rus.delfi.ee
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Gonsori tänava teetööd
Foto on illustratiivneFoto: Kiur Kaasik

Раэпресс сообщает, что с понедельника, 27 мая, начнется ремонт внутриквартальных проездов в Пирита.

Стоимость работ — 89 тысяч евро, срок завершения — июнь.

Работы начнутся с улицы Йыэкалда, затем перейдут в район улиц Мырра и Яхимехе на отрезке между улицами Борнхёэ и Мырра.

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