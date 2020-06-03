Начинается ремонт улицы Роозикрантси в центре Таллинна

”На улице Роозикрантси от бульвара Каарли до Пярнуского шоссе будет обновлено покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, приведены в порядок бордюры, упорядочено движение, а также создана новая ливневая канализация для отвода осадков. Первый этап работ затронет участок от бульвара Каарли до дома по адресу Роозикрантси, 10а”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В результате ремонтных работ движение в этом районе будет временно ограничено, а улица закрыта для движения. Местным жителям будет обеспечен доступ домой. Если возникнет необходимость временно ограничить доступ домой, то об этом сначала договорятся с владельцем здания.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проектную документацию подготовила фирма Reaalprojekt OÜ. Работы проводит фирма InfraRoad OÜ. Кроме дорожных работ при финансировании AS Tallinna Vesi будут реконструированы канализационные трубы. Общая стоимость работ 707 000 евро. Из них 237 000 в качестве софинансирования выделит AS Tallinna Vesi. Работы планируется завершить к 30 августа.

”Просим участников движения следовать временным дорожным знакам и отнестись к ремонту с пониманием. Приносим извинения за временные неудобства”, — добавила Аус.