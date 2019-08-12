Начинается реконструкция улицы Валдеку
В среду, 14 августа, начнется реконструкция улицы Валдеку на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе, что приведет к закрытию улицы для транспорта.
В среду, 14 августа, начнется реконструкция улицы Валдеку на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе, что приведет к закрытию улицы для транспорта.
Протяженность реконструируемого участка — 870 метров. Реконструироваться будет одновременно и участок улицы Ыйе между улицам Валдеку и Раудтеэ длиной 120 метров, сообщает Раэпресс.
Между бульваром Вабадузе и участком по улице Валдеку, 62 будет создана позволяющая двухстороннее движение проезжая часть 6,5- метровой ширины с карманами для стоянки семи автомобилей. На участке от указанного дома до Пярнуского шоссе улица будет с односторонним движением и шириной проезжей части 3-3,5 метра. Примерно такой же будет проезжая часть улицы Ыйе. На всем реконструируемом участке появится велодорожка шириной 2,5-3 метра, на проезжей части будут созданы "лежачие полицейские" и выпуклые перекрестки, появятся современное уличное освещение и ливневая канализация. Tallinna Vesi финансирует в размере 260 тысяч евро реконструкцию водопровода и канализации.
Стоимость работ — 1,8 миллиона евро. Срок завершения — май 2020 года.
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