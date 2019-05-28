Начинается реконструкция подъезда к детскому саду "Мустакиви"
В пятницу, 31 мая, начнется реконструкция подъезда к детскому саду "Мустакиви" на улице Кивила, 9, сообщает Раэпресс.
В пятницу, 31 мая, начнется реконструкция подъезда к детскому саду "Мустакиви" на улице Кивила, 9, сообщает Раэпресс.
Договорная стоимость работ — около 272 тысяч евро, срок завершения — сентябрь.
В ходе работ на участке между Кивила, 5 и Кивила, 9 будут созданы проезжая часть пятиметровой ширины и велодорожка шириной в 2,5 метра. Она будет соединяться с дорожками парка Тондилоо и Московским бульваром. Для детского сада предусмотрено создание карманов для стоянки восьми автомобилей вдоль дороги и четырех — перпендикулярно, еще четыре места появятся у дома № 5 по улице Кивила, а перед воротами детского сада будет создан круг для разворота автомашин. Реконструкции подвергнется уличное освещение.
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