Начинается проектирование Долины тигров Таллиннского зоопарка

Тендер на проектирование Долины тигров, предназначенной в Таллинском зоопарке для обитания вымирающего вида амурского тигра и других интересных дальневосточных животных, выиграло "Sweco Projekt AS, сообщает Раэпресс.
За основу взят эскиз единственного специалиста в Эстонии по зоодизайну архитектора Рийн Керсалу. Общая стоимость проектирования предусмотрена в 227 940 евро.
"В связи с участием в программе размножения вымирающих видов амурский тигр Поотсманн из Таллинского зоопарка находится сейчас в одном из зоопарков Чехии. По завершению программы и строительства Долины тигров он вернется в наш зоопарк, — рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, — и обретет здесь достойные его условия проживания. До сих пор он обитал в старом военном складе, перестроенном в клетку, что явно было не лучшим обиталищем. Хорошие условия надо создавать еще и для того, чтобы наш зоопарк мог увеличивать поголовье тигров и стать ведущим партнером программы их размножения".
Долина тигров будет уникальным для Европы явлением. Первоначальная его концепция разрабатывалась вместе с американским зоодизайнером Юлией Ханулиаковой, сообщил директор зоопарка Тийт Маран. Он отметил, что тигры стали за последние десятилетия быстро исчезающим видом животных во всем мире — их численность за столетие сократилась почти в 20 раз, а ареал обитания — еще больше.
Долина тигров будет иметь площадь в 2,2 га, а общая стоимость ее создания измеряется 2 миллионами евро.
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