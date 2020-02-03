Начинается прием заявок на участие в программе Noored Kooli

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей общине. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-ый класс.

Член совета ЦУ Noored Kooli, старший партнер адвокатского бюро Sorainen Аку Сорайнен советует подавать заявку в программу всем деятельным людям, которые желают внести свой вклад в развитие образования в Эстонии. ”Чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование, в наших школах должно работать больше вдохновляющих лидеров. Присоединяйся к программе Noored Kooli, чтобы выполнять действительно важную работу и стать лидером будущего!” — сказал Сорайнен.

Принятые в программу кандидаты летом пройдут основательное подготовительное обучение, а осенью начнут работать школьными учителями. Руководитель по набору Noored Kooli Маргот Лиллемяги обращается к общественности с просьбой помочь найти новых участников в программу. ”Образование — фундамент общества и наша общая ответственность, и мы не можем ждать, пока кто-то другой решит недостатки этой сферы за нас. Конечно, во многом ситуация улучшилась, но есть и укоренившиеся проблемы, для решения которых необходимо сотрудничество и энергия множества людей. Каждый, кого беспокоит будущее нашего общества, мог бы подать свою заявку в программу Noored Kooli или же помочь нам, рассказав об этой возможности своим друзьям.”