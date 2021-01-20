Начинается прием заявок на бесплатное обучение в вузах России

Несмотря на пандемию COVID-19 реализация программы бесплатного обучения в вузах России продолжится в 2021/2022 учебном году, сообщает посольство РФ в Эстонии.
Прием заявок начинается 20 января 2021 года.
Для участия в данной образовательной программе необходимо в период с 20 января по 20 февраля 2021 года зарегистрировать личный кабинет на портале http://edu.rs.gov.ru/ (вы будете переадресованы на новый портал education-in-russia.com), выбрать направление учебы, заполнить и отправить заявку в электронном виде.
При подаче заявки абитуриент может указать до 6 (шести) российских вузов, но не более 2 (двух) в Москве и Санкт-Петербурге. В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России, обладающих современной научно-исследовательской и технической базой.
Кто может участвовать в конкурсе?
Претендовать на бесплатное место в российских вузах могут:
• граждане Эстонии;
• граждане России (при условии, что у них есть вид на жительство в Эстонии и что на момент подачи заявки они не проживают на территории Российской Федерации);
• лица без гражданства.
Важно: Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации в Российской Федерации, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте не представляется возможным!
Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре, аспирантуре и т.д.), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2021/2022 учебного года.
Условия обучения по программе
Студентам во время учебы (кроме программ дополнительного профессионального образования) выплачивается стипендия вне зависимости от успеваемости, а также предоставляются места в общежитии наравне с российскими студентами, обучающимися за счет бюджета.
Кандидаты, недостаточно хорошо владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Им также выплачивается стипендия и предоставляется место в общежитии. Срок подготовки — один год, затем начинается обучение по основной программе. Абитуриенты ординатуры должны знать русский язык на уровне, необходимом для освоения университетской программы. Подготовительные курсы для них не предусмотрены.
Важно: Участникам программы не покрываются транспортные и другие внеучебные расходы, включая медицинское страхование.
Подробная информация по вопросам электронной подачи документов, проведения отборочного конкурса и формату обучения в 2021/2022 гг. будет опубликована позже.
Следите за обновлениями на интернет-сайте Посольства www.estonia.mid.ru в разделе #УчусьвРоссии, а также на страницах посольства в ”Фейсбуке”, ”Твиттере”, ”ВКонтакте” и в ”Инстаграм”.
Как можно задать вопрос по бесплатному обучению в России?
• Официальная группа ”Учусь в России” в ”Фейсбуке”;
• Официальная группа ”Учусь в России” в мессенджере Telegram;
• Официальная группа ”Учусь в России” в ”ВКонтакте”;
• Посольство России, телефон +372 64 64 170, estonia@mid.ru
(контактное лицо: атташе Мария Шустицкая);
• Официальный партнер Россотрудничества — Таллинский институт Пушкина. Адрес: Maneezi 7-2, 10117, Tallinn. Тел.: +372 568 478 96.
График приема документов и консультаций будет опубликован на сайте www.pushkin.ee в разделе ”Обучение в России”.
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