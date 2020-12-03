Начинается прием кандидатур в лауреаты государственных премий в области культуры и спорта

Три премии в области культуры будут присуждены за выдающуюся многолетнюю творческую деятельность и пять премий — за выдающиеся произведения, которые были вынесены на суд публики в 2020 году. Предложения о присуждении культурных премий могут выдвигаться художественными объединениями, лауреатами премий прошлых лет или местными самоуправлениями и другими юридическими лицами, работающими в соответствии с Уставом в области культуры или образования.

В области спорта две премии будут присуждены за дело всей жизни и шесть — за достижения в 2020 году. Кандидатуры могут выдвигать министерства, местные самоуправления, спортивные организации и другие юридические лица и учреждения, работающие в соответствии с Уставом в области спорта.

Для выдвижения кандидатов в лауреаты премий в области культуры и спорта нужно заполнить форму заявки на сайте Министерства культуры. Заявки принимаются до воскресенья, 10 января 2021 года, в Министерстве культуры (Suur-Karja 23, 15076 Таллинн) или заверенными цифровой подписью по адресу preemia@kul.ee.

В прошлый раз, в январе нынешнего года, премия за дело всей жизни в области культуры была присуждена литературоведу и эстонскому биографу Рутти Хинрикус, писателю Паулю-Эерику Руммо и архитектору Тоомасу Рейну, а государственные премии за дело всей жизни в области спорта были вручены гимнастке и тренеру Кадри Лийвак, а также спортивному врачу и поборнику спортивной этики Пеэтеру Мардна.