Начинается общегосударственный опрос: какой вы хотели бы видеть Эстонию в 2035 году?

”Создающаяся стратегия ”Эстония 2035” задает рамки для будущего страны. От согласованных в процессе ее составления стратегических целей, важнейших долгосрочных реформ и инвестиций зависит развитие Эстонии в следующем десятилетии. Поэтому мы призываем принять участие в опросе всех жителей Эстонии, все организации и предприятия, желающие быть вовлеченными в формирование будущего”, — сказал директор по вопросам стратегии Государственной канцелярии Хенри Каттаго.

В ходе опроса до 10 мая организаторы ждут мнения всех жителей Эстонии и неравнодушных людей, чтобы определить пять важнейших ключевых слов — какой именно должна быть Эстония, где в 2035 году было бы хорошо жить, работать, учиться или просто находиться. ”Разрабатывая стратегию, мы хотим составить карту пространства ценностей жителей страны и их ожиданий в отношении будущего Эстонии”, — добавил Каттаго.

Онлайн-вопросник можно заполнить по адресу http://www.eesti2035.ee. В проведении опроса помощь также оказывают библиотеки по всей Эстонии, где анкету можно заполнить и на бумаге.