Начинается общегосударственный опрос: какой вы хотели бы видеть Эстонию в 2035 году?

Государственная канцелярия и Министерство финансов призывают всех жителей Эстонии принять участие в разработке долгосрочной стратегии страны и заполнить короткий вопросник по адресу www.eesti2035.ee — в какой Эстонии вы хотели бы жить в 2035 году? Опрос проводится до 10 мая и его результаты послужат одним из оснований для формулирования стоящих перед страной долгосрочных целей, планирования реформ и инвестирования государственных средств.
”Создающаяся стратегия ”Эстония 2035” задает рамки для будущего страны. От согласованных в процессе ее составления стратегических целей, важнейших долгосрочных реформ и инвестиций зависит развитие Эстонии в следующем десятилетии. Поэтому мы призываем принять участие в опросе всех жителей Эстонии, все организации и предприятия, желающие быть вовлеченными в формирование будущего”, — сказал директор по вопросам стратегии Государственной канцелярии Хенри Каттаго.
В ходе опроса до 10 мая организаторы ждут мнения всех жителей Эстонии и неравнодушных людей, чтобы определить пять важнейших ключевых слов — какой именно должна быть Эстония, где в 2035 году было бы хорошо жить, работать, учиться или просто находиться. ”Разрабатывая стратегию, мы хотим составить карту пространства ценностей жителей страны и их ожиданий в отношении будущего Эстонии”, — добавил Каттаго.
Онлайн-вопросник можно заполнить по адресу http://www.eesti2035.ee. В проведении опроса помощь также оказывают библиотеки по всей Эстонии, где анкету можно заполнить и на бумаге.
”Результаты опроса станут одним из оснований, опираясь на которые, вместе с представителями заинтересованных групп и экспертами мы выберем для Эстонии 4-5 основные цели, которые должны с одной стороны базироваться на ценностях и ожиданиях людей, а с другой — на знаниях ученых, предпринимателей и экспертов”, — добавила вице-канцлер Министерства финансов Кайе Коскару-Нельк. За постановкой долгосрочных целей в июне последуют общеэстонские семинары и обсуждения, призванные начать анализ важнейших реформ и потребностей в финансировании.
Сегодня в Эстонии существует множество стратегий в различных сферах жизни, которые слабо связаны друг с другом и у которых отсутствует единое направление. Также цикл государственного бюджета и стратегии не позволяет планировать жизнь страны на продолжительный срок — на пятнадцать лет и более. Долгосрочная стратегия составляется до 2035 года. Она охватывает все сферы жизни, а также важнейшие реформы и инвестиции.
Стратегия ”Эстония 2035” будет готова к концу 2019 года. Ее составление организуют Государственная канцелярия и Министерство финансов. В создании стратегии ”Эстония 2035” участвуют различные организации, союзы, объединения, сообщества и представители предприятий.