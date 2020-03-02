Начинается новый этап ремонта улицы Койду в центре Таллинна

В Таллинне продолжается реконструкция улицы Койду. Сегодня для движения будет открыт перекресток улиц Койду и Висмари, а со следующего понедельника будет закрыт до конца марта перекресток улиц Койду и Адамсони.
На улице Койду начинается реконструкция нового участка. Открытие перекрестка Койду-Висмари позволит реорганизовать движение таким образом, чтобы закрыть для ремонта со следующего понедельника перекресток Койду-Адамсони. Водителям нужно учитывать, что движение будет направлено в объезд.
Участок улицы Адамсони от улицы Койду до улицы Кеваде будет временно сделан двухстороннем. Жители домов по адресу Койду 1 до Койду 12 смогут попасть домой со стороны Палдиского шоссе. В это же время продолжится ремонт и других участков улицы Койду. В случае возникновения проблем можно обратиться к руководителю объекта Рене Оэсе по телефону 518 9601. Работы осуществляет фирма YIT Eesti AS.
Самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов
Правду о родителях, бросивших дочь расти в роддоме, раскрыл суд
В Китае сообщили новые подробности о коронавирусе: они пугают
Очевидец об унесенных в Черное море детях