Начинается неделя полезных дел ”Сделаем!”

Еще не поздно зарегистрировать и свою толоку, пригласить людей или выполнить необходимые виды работ сообща вместе с членами своей общины или жителями своего края. Не позже 30 апреля мы сможем доставить организаторам всех зарегистрированных на сайте толок стартовые пакеты, которые содержат практичные средства помощи для проведения толок и советы. Предложения партнеров Дня полезных дел выложены на сайте по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/predlozheniya

Все, кто планируют принять участие в толоках по изучению первоцветов, могут сообщить о своих наблюдениях через недавно открывшийся сайт http://www.nurmenukk.ee/ru. Все те, кто зарегистрировался на сайте ”Сделаем!” как организатор или участник толоки, могут распечатать для себя паспорт участника толоки, который дает доступ ко многим льготным предложениям. Предложения для владельцев паспорта Дня полезных дел собраны здесь: http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika/l-gotnye-predlozheniya-vladel-cam-pasporta.

Кульминация добрых дел этой весной состоится в субботу, 4 мая. В фокусе в этот раз несколько важных тем. В сотрудничестве с Эстонским фондом песни и танца этой весной один из призывов к жителям страны — организовать толоки на пути следования огня, чтобы привести эти места в порядок. Также жителей Эстонии приглашают мастерить наружные домики, или шкафы, для книг, а также изучать первоцветы, чтобы помочь ученым Тартуского университета оценить видовое разнообразие и состояние природы Эстонии. Конечно же, как и всегда, в День полезных дел каждый сам решает, какую важную работу выполнить; приветствуются любые виды толок на благо вашего родного края! Зарегистрировать свою толоку и пригласить участников можно по адресу www.teemeara.ee.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum, Omniva, Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, Balti Logistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.

День полезных дел ”Сделаем!” — это ежегодное традиционное событие, каждую весну объединяющее десятки тысяч человек по всей стране за важной и полезной для них работой — такой, какую сообща выполнить быстрее и приятнее, чем в одиночку. Регистрация толок на сайте www.teemeara.ee началась в марте и набирает темпы с начала апреля. Единый День полезных дел состоится 4 мая, в первую субботу месяца. В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.