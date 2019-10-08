Начинается кампания "Пыль убивает!": город советует не использовать шипованную резину

Кампания, ведущаяся с 2015 года, нынче начнется на дигитальный экранах 14 октября с целью привлечения внимания таллинцев к вредным последствиям использования шипованных шин и доступности мер, позволяющих этого избежать.

Многие европейские государства, как отметил заместитель заведующего Таллинским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг, либо запретили, либо ограничили использование шипованных покрышек. А в Эстонии серьезность проблемы еще в достаточной степени не осознана. В то же время тесты показали что хорошая ламельная шина куда лучше и безопаснее плохой шипованной, если только нет намерения участвовать в гонках по ледовой трассе. И вообще, из-за нескольких дней метели и снегопада нет смысла покупать для машины два комплекта резины, поскольку в основном мы имеем дело все-таки с сухим или посыпанным солью асфальтом.

Зато 75% городской пыли обязаны своим происхождением шипованным шинам. Причем эта пыль очень вредна для здоровья, вызывает не только сердеченые заболевания, астму и хронические легочные болезни, но и может стать причиной летального исхода.

Зимнюю резину разрешается использовать с 15 октября до 31 марта, обязательна она с 1 декабря до 1 марта.