08.10.2019, 15:28

Начинается кампания "Пыль убивает!": город советует не использовать шипованную резину

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rus.delfi.ee
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Rehvid.com esinduskauplus ja töökoda
Rehvid.com esinduskauplus ja töökodaFoto: Madis Veltman

Таллинская городская управа призывает всех автовладельцев в городе и его окрестностях устанавливать на зимний период на свои машины ламельную резину, а, со своей стороны, берется обеспечивать уход за дорогами на уровне, не требующем езды по городским улицам на шипованных шинах.

Кампания, ведущаяся с 2015 года, нынче начнется на дигитальный экранах 14 октября с целью привлечения внимания таллинцев к вредным последствиям использования шипованных шин и доступности мер, позволяющих этого избежать.

Многие европейские государства, как отметил заместитель заведующего Таллинским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг, либо запретили, либо ограничили использование шипованных покрышек. А в Эстонии серьезность проблемы еще в достаточной степени не осознана. В то же время тесты показали что хорошая ламельная шина куда лучше и безопаснее плохой шипованной, если только нет намерения участвовать в гонках по ледовой трассе. И вообще, из-за нескольких дней метели и снегопада нет смысла покупать для машины два комплекта резины, поскольку в основном мы имеем дело все-таки с сухим или посыпанным солью асфальтом.

Зато 75% городской пыли обязаны своим происхождением шипованным шинам. Причем эта пыль очень вредна для здоровья, вызывает не только сердеченые заболевания, астму и хронические легочные болезни, но и может стать причиной летального исхода.

Зимнюю резину разрешается использовать с 15 октября до 31 марта, обязательна она с 1 декабря до 1 марта.

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