Начинается кампания по изучению первоцветов: участвуют все желающие!

Для участия необходимо выйти на улицу, найти место, где цветут первоцветы, зайти на сайт nurmenukk.ee (при желании переключиться на русский язык) и ввести полученные методом наблюдения за цветами данные, которые ученые Тартуского университета используют в своей работе.

”Хотелось бы, чтобы каждый смело отправился на поиски первоцветов, в том числе и те, кто никогда не участвовали в наблюдении за природой или не считают, что понимают язык природы”, — сказала эксперт Фонда природы Сильвия Лотман. ”К счастью, ученые выбрали для наблюдения именно первоцветы, которые широко распространены в наших краях и легко узнаваемы. В нашей электронной среде мы сделали введение данных как можно более удобным для участников проекта”, — добавила Сильвия.

”Этой весной все желающие могут почувствовать себя немножно учеными и участвовать в исследовании, которое обычно проводится специалистами”, — пояснила эколог Тартуского университета Тсипе Аавик. — ”Участие в таком исследовании не требует больших предварительных знаний, но полученные данные будут иметь большое значение как для эстонской научной работы, так и для популярицации ботаники”.

Весной у цветущего первоцвета появляются цветки двух видов, которые легко различить невооруженным глазом. Обычно представителей этих видов в местах произрастания первоцвета поровну. Однако из-за уменьшения и исчезновения подходящих первоцветам мест этот природный баланс может быть нарушен, и именно это и является предметом изучения ученых Тартуского университета.