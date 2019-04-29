29.04.2019, 10:35

Начинается кампания по изучению первоцветов: участвуют все желающие!


rus.delfi.ee
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Начинается кампания по изучению первоцветов: участвуют все желающие!
Foto: Kaarel Kaisel

В мае по всей Эстонии начинается масштабная научная кампания ”Эстония ищет первоцветы”, или "Eesti otsib nurmenukke”. Фонд природы Эстонии совместно с учеными Тартуского университета и командой Дня полезных дел ”Сделаем!” приглашают всех участвовать в этом историческом проекте гражданской науки.

Для участия необходимо выйти на улицу, найти место, где цветут первоцветы, зайти на сайт nurmenukk.ee (при желании переключиться на русский язык) и ввести полученные методом наблюдения за цветами данные, которые ученые Тартуского университета используют в своей работе.

”Хотелось бы, чтобы каждый смело отправился на поиски первоцветов, в том числе и те, кто никогда не участвовали в наблюдении за природой или не считают, что понимают язык природы”, — сказала эксперт Фонда природы Сильвия Лотман. ”К счастью, ученые выбрали для наблюдения именно первоцветы, которые широко распространены в наших краях и легко узнаваемы. В нашей электронной среде мы сделали введение данных как можно более удобным для участников проекта”, — добавила Сильвия.

”Этой весной все желающие могут почувствовать себя немножно учеными и участвовать в исследовании, которое обычно проводится специалистами”, — пояснила эколог Тартуского университета Тсипе Аавик. — ”Участие в таком исследовании не требует больших предварительных знаний, но полученные данные будут иметь большое значение как для эстонской научной работы, так и для популярицации ботаники”.

Весной у цветущего первоцвета появляются цветки двух видов, которые легко различить невооруженным глазом. Обычно представителей этих видов в местах произрастания первоцвета поровну. Однако из-за уменьшения и исчезновения подходящих первоцветам мест этот природный баланс может быть нарушен, и именно это и является предметом изучения ученых Тартуского университета.

Сбор данных в рамках проекта ”Эстония ищет первоцветы” будет продолжаться в мае до тех пор, пока первоцветы цветут. Первоцветы можно найти на лесных опушках, вдоль дорог и на лугах. Особенно распространены первоцветы на севере и западе Эстонии. Первоцветы уже цветут. Результаты своих наблюдений можно ввести по адресу nurmenukk.ee. Участвовать в исследовании можно целой командой, классом, группой коллег и т.п., а наиболее внимательные и прилежные исследователи получат призы.

Подходящее время для исследования первоцветов — День полезных дел ”Сделаем!” 4 мая, когда многие люди будут работать на свежем воздухе. Толоки по организации первоцветов можно организовывать самостоятельно и регистрировать их на сайте Дня полезных дел ”Сделаем!” www.teemeara.ee.

Дополнительная информация о первоцветах: www.nurmenukk.ee/ru.

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