Начинается фотоконкурс ”Лето в Мустамяэ”. Присылайте свои летние фотографии!

На прошлый фотоконкурс поступило очень много красивых работ, — рассказывает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, — и составленная из работ-победителей выставка до сих пор украшает витринные окна Таллиннской городской управы. Отрадно, что в Мустамяэ живёт так много талантливых и творческих людей, и мы со своей стороны с радостью предоставляем им ещё одну возможность проявить себя. С наступлением лета мир вокруг нас преобразился, и руки так и тянутся к фотоаппарату, чтобы запечатлеть эту красоту. Фотографируйте и присылайте нам свои фотографии! Лучших ждут призы, и 3 июля в Таллиннской городской управе откроется выставка их работ.”

· Срок подачи работ: 20 июня

· Голосование в Facebook для выяснения лучших работ: 22-28 июня

· Фотографии присылайте по адресу mustamae.konkurss@tallinnlv.ee

· Оптимальные параметры фотографии (с учетом фотовыставки): самый широкий край фотографии мин. 5000 пикселей, мин. 300 dpi (просим авторов обратить внимание, что работы-победители будут напечатаны в формате А2, т.е. необходимо присылать изображения самого высокого качества).

· На конкурс запрещено присылать фотографии, сделанные другими людьми (например, найденные в интернете), обвиненные в плагиате фотографии будут сняты с конкурса.

· Присылая работы, не забудьте указать свое имя и контактные данные, в противном случае жюри не будет знать, кому выдавать призы.

· Лучшие фотографии будут опубликованы в газете Mustamäe Leht, победители будут награждены.

· Выставка лучших работ фотоконкурса откроется в витринах Таллиннской городской управы 3 июля.