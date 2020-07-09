Начался второй этап благоустройства тропы здоровья в Мериметса

”В Пыхья-Таллинне много любителей спорта, которые занимаются как на Штромке, так и на тропе здоровья Мериметса. Мы долго искали золотую середину, как сохранить своеобразие и природу Мериметса, но при этом создать там безопасные условия для занятий спортом. Я рад, что в ходе первого этапа благоустройства удалось сделать тропу более удобной и теперь мы можем довести работы до конца”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Первый этап работ был завершен в конце прошлого года — построена пешеходная дорожка, покрытая измельченной древесной корой вперемешку с гранитной крошкой. Дорожка ведет от бульвара Кольде к тропе здоровья. Также установлено освещение, скамейки, урны для мусора, шесть парковок для велосипедов и тренажерная площадка на свежем воздухе.

Сегодня по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начинается второй этап работ, в ходе которых будет обновлена и расширена тропа здоровья. Чтобы сохранить как можно больше зелени, тропу проложат между деревьями. Общая протяженность планируемых троп здоровья — около 2,5 км. Дорожки будут покрыты измельченной древесной корой вперемешку и гранитной крошкой.

Второй этап работ выполняет Altos Teed OÜ. Стоимость работ составляет 116 000 евро. Объект должен быть готов в ноябре 2020 года.