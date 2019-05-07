Начался суд над экс-главами Таллиннского порта: за самую большую взятку в истории Эстонии

Но прошло полтора года и прокуратура по-тихому перенесла часть расследования в новое уголовное дело. Отделенная часть касалась действий турецкой судоверфи Sefine и ее представителя Сулеймана Акина Тужчуоглы. Причиной начала отдельного дела стало затруднение, в котором оказалась госпрокуратура, отправившая Турции просьбу о юридической помощи, но не получившая оттуда ответа по существу. Турки наплевали на пожелания эстонцев. Поэтому следователи не смогли допросить ни Тужчуоглы, ни других турков.

Прошло еще почти 2 года. Госпрокурор Пирет Паукштис в январе этого года разговаривала с советником турецкого посольства. Она спросила, в каком виде можно обеспечить ”оказание юридической помощи по существу”. Турчанка обещала заняться вопросом, но месяц спустя в результате был лишь круглый ноль. В направленном в феврале в Харьюский уездный суд письме госпрокурор Лаура Фельдманис должна была признать, что никаких следственных мероприятий все еще не предпринято.

"Опасения сбылись — там еще ничего не сделано, вторая сторона даже не допрошена", — говорит защитник Кийля присяжный адвокат Айвар Пильв. ”Подозреваю, что это все делается только с целью облегчить жизнь прокуратуре”. (В Эстонии по делу о взятке можно отдать под суд и также вынести приговор лишь одной стороне дела).

Может статься, что рождается новый "процесс Сависаара", только в перевернутом виде. Там под судом нет обвиняемого в получении взятки (т.е. Эдгара Сависаара), а в истории порта под суд могут не попасть те, кто взятки давал. Потому что по сравнению с Турцией еще более абсурдная ситуация с расположенной в Гданьске верфью Remontowa Shipbuilding и ее руководством. Согласно обвинению, изготовивший два парома польский завод также обещал "вознаградить" Кийля. Меньше, чем турки, но все-таки 1,3 миллиона евро.

По какой-то причине госпрокуратура не подала на польскую фирму в суд. Но при этом в список подсудимых был включен ее финансовый директор Ян Пашковский. Обвинение считает, что именно он заключил с Кийлем запрещенную сделку (на языке юристов "противозаконную договоренность").

Возможно, прокуратура надеялась, что поляк захочет избавиться от хлопот, возьмет вину на себя и получит легкое наказание в рамках сделки со следствием. Но пошло по-другому. Пашковский начал летать в Таллинн, возя с собой одного или двух польских адвокатов. Плюс его также защищает присяжный адвокат Элмер Муна из бюро Derling Primus.