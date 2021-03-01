Начался сбор идей для Фестиваля мнений

Уже в девятый раз всем жителям Эстонии предлагается прислать свои идеи тем, которые можно было бы основательно обсудить на проходящем летом в Пайде Фестивале мнений. Заданный организаторами вопрос не является общей темой фестиваля, а вызван их искренним интересом. Начиная с 1 марта у всех заинтересованных есть две недели, чтобы продумать свою идею и заполнить анкету на домашней страничке фестиваля.

Присланные идеи будут оценены оргкомитетом Фестиваля мнений. ”Чтобы составить как можно лучшую программу, мы спрашиваем больше информации, чем потенциальное название дискуссии. Мы ожидаем, что авторы идей продумают формат, спикеров, которые смогли бы открыть предложенную тему с различных ракурсов, а также подумают о том, как сделать дискуссию интересной, свежей и вовлекающей слушателей”, — сказал главный организатор Фестиваля мнений Каспар Таммист. ”Как и всегда, мы ждем сбалансированные идеи из каждой сферы и от любых авторов”, — добавил Таммист. К концу марта станет известно, какими идеями их авторы и команда организаторов Фестиваля мнений займутся вплотную, чтобы обнародовать программу фестиваля к началу июля.

Фестиваль мнений уже с 2013 года собирает во вторые выходные августа в Пайде неравнодушных к происходящему в Эстонии и в мире людей из различных сообществ, чтобы в дискуссиях прийти к лучшему пониманию самих себя, друг друга и мира вокруг. Вход на фестиваль бесплатный. Нынешний Фестиваль мнений состоится 13-14 августа.

Представить свою идею можно на страничке www.arvamusfestival.ee.