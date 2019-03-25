Начался прием заявок на конкурс "Большая семья года"

”В этом году награду вручат в десятый раз подряд, и претендовать на этот титул могут семьи с четырьмя или более детьми, которые ценят уникальность и особенности всех членов семьи. Номинантами могут стать семьи, в которых родители вкладывают в развитие и благосостояние детей, а также активные и деятельные семьи, являющиеся примером для других”, — сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

”Традиционный День большой семьи, который организуют при поддержке Эстонского союза многодетных семей и спонсоров, пройдет уже в 15-й раз. В этот раз мероприятие состоится в Эстонской академии искусств, которая является уникальным учебным заведением в Эстонии, где можно развивать свое творческое начало в сферах искусства, формирующих культурное пространство и жизненную среду в обществе”.

Кандидатов на титул ”Большая семья 2019” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee и заполнить форму.

Спонсорами мероприятия выступают Bigbank, Эстонская академия искусств и другие предприятия.