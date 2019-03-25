25.03.2019, 18:25

Начался прием заявок на конкурс "Большая семья года"


rus.delfi.ee
EST
Начался прием заявок на конкурс "Большая семья года"
Pressifoto

Начиная с сегодняшнего дня можно представлять кандидатов на конкурс ”Большая семья года”. Титул и денежную премию в размере 7000 евро от Bigbank победителю вручат 11 мая на традиционном Дне большой семьи, который пройдет в Эстонской академии искусств. Кандидатов можно представлять на сайте Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee до 21 апреля, значится в пресс-релизе.

”В этом году награду вручат в десятый раз подряд, и претендовать на этот титул могут семьи с четырьмя или более детьми, которые ценят уникальность и особенности всех членов семьи. Номинантами могут стать семьи, в которых родители вкладывают в развитие и благосостояние детей, а также активные и деятельные семьи, являющиеся примером для других”, — сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

”Традиционный День большой семьи, который организуют при поддержке Эстонского союза многодетных семей и спонсоров, пройдет уже в 15-й раз. В этот раз мероприятие состоится в Эстонской академии искусств, которая является уникальным учебным заведением в Эстонии, где можно развивать свое творческое начало в сферах искусства, формирующих культурное пространство и жизненную среду в обществе”.

Кандидатов на титул ”Большая семья 2019” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee и заполнить форму.

Спонсорами мероприятия выступают Bigbank, Эстонская академия искусств и другие предприятия.

Эстонский союз многодетных семей (www.lasterikkad.ee) был создан в 1996 году с целью поддержки многодетных семей в Эстонии. В него входят 19 организаций, объединяющих семьи с четырьмя или более детьми. В членах-организациях насчитывается свыше 1440 семей, в сеть входят свыше 10 000 человек. Основной задачей ELPL является награда и защита многодетных семей, изучение их реального положения и привлечение государственных и общественных организаций. ELPL участвует в разработке правовых актов и развивает деятельность подобных организаций в Эстонии.

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