Начался прием ходатайств о компенсации виз Российской Федерации

”Я считаю важным, чтобы люди могли навещать своих родственников и захоронения прародителей и родственников по другую сторону границы”, — сказал министр государственного управления Янек Мягги. ”Это помогает сохранять связь поколений”.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения.

Приграничными территориями считаются город Печоры Печорского района, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость или Загривская волость Сланцевского района.