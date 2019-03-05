Начался прием ходатайств о компенсации виз Российской Федерации людям, желающим посетить в этом году живущих в Печорах, Кингисеппе или Сланцах родственников или места их захоронения.
”Я считаю важным, чтобы люди могли навещать своих родственников и захоронения прародителей и родственников по другую сторону границы”, — сказал министр государственного управления Янек Мягги. ”Это помогает сохранять связь поколений”.
Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения.
Приграничными территориями считаются город Печоры Печорского района, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость или Загривская волость Сланцевского района.
Ходатайства можно подавать в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и в Центр развития Вырумаа. Визами для участия в программах культурного обмена занимается координатор по визам Центра развития Вырумаа.
Ходатайства о внесении в список получателей компенсации визового сбора можно подавать до 31 октября 2019 года, а ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора — до 30 ноября 2019 года.
В этом году компенсация предоставляется на основании документов за визы, срок действия которых частично или полностью выпадает на ноябрь и декабрь 2018 года, а также за визы, срок действия которых частично или полностью выпадает на 2019 год. Максимальная сумма возмещения составляет в этом году 70 евро на одно ходатайствующее лицо.
На компенсации по визам государство выделило на этот год 61 290 евро.