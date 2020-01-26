Начался конкурс по поиску руководителей и главной идеи для молодежного праздника песни и танца 2022 года

В конкурсе на должность руководителя праздника песни и танца приглашают участвовать кандидатов как индивидуально, так и вместе с коллективом.

Кандидату на место главного дирижера XIII молодежного праздника песни предлагается помимо творческого описания идеи, представить также принципы выбора репертуара для хора и оркестра, а также долю и объем a cappella и новых направлений музыки.

Кандидаты на главного постановщика XIII молодежного праздника танца должны будут также представить идею праздника танца, а также объяснить, например, принципы выбора репертуара и сочетание своей идеи с главными ценностями праздника танца.

От представленных на конкурс работ ожидается, что они будут креативными, выполнимыми и будут приняты обществом. От того, насколько традиция молодежного праздника песни и танца сможет привлечь современную молодежь, во многом зависит будущее традиции Эстонского праздника песни и танца, которая с 2003 года внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Составителю творческой идеи XIII молодежного праздника стоит учитывать, что наряду с музыкой и танцами также важно передать традиции и наши ценности новому поколению в понятной и увлекательной форме.