26.01.2020, 16:40

Начался конкурс по поиску руководителей и главной идеи для молодежного праздника песни и танца 2022 года


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XXVI Laulupeo kontsert
Jüri Ratas laulupeolFoto: Mana Kaasik

Фонд Эстонского праздника песни и танца вместе с Эстонским союзом хоров, а также с Эстонским обществом народного танца и народной музыки, приглашает принять участие в конкурсе на поиск главной идеи XIII Молодежного праздника песни и танца, а также в конкурсе на главного дирижера и главного постановщика праздника. XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет 1-3 июля 2022 года на Таллиннском певческом поле и стадионе Kalev.

В конкурсе на должность руководителя праздника песни и танца приглашают участвовать кандидатов как индивидуально, так и вместе с коллективом.

Кандидату на место главного дирижера XIII молодежного праздника песни предлагается помимо творческого описания идеи, представить также принципы выбора репертуара для хора и оркестра, а также долю и объем a cappella и новых направлений музыки.

Кандидаты на главного постановщика XIII молодежного праздника танца должны будут также представить идею праздника танца, а также объяснить, например, принципы выбора репертуара и сочетание своей идеи с главными ценностями праздника танца.

От представленных на конкурс работ ожидается, что они будут креативными, выполнимыми и будут приняты обществом. От того, насколько традиция молодежного праздника песни и танца сможет привлечь современную молодежь, во многом зависит будущее традиции Эстонского праздника песни и танца, которая с 2003 года внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Составителю творческой идеи XIII молодежного праздника стоит учитывать, что наряду с музыкой и танцами также важно передать традиции и наши ценности новому поколению в понятной и увлекательной форме.

Срок подачи конкурсных работ до 20 февраля 2020 года. Работы можно присылать по адресу э-почты laulupidu@laulupidu.ee или приносить в Фонд эстонского праздника песни и танца, Пярну мнт 10, Таллинн 10148.

Условия конкурса можно найти на сайтах Фонда эстонского праздника песни и танца, Эстонского союза хоров, а также Эстонского общества народного танца и народной музыки.

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