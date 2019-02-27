Начался конкурс по поиску менторов со знанием русского языка для программы VEPA

Игра ВЕПА по развитию навыков поведения VEPA (от слов VEel PArem) — это новая методика преподавания для детей начальных классов. Она развивает социальные навыки учеников, помогая предотвратить возникновение рискованного поведения у подростков в будущем (например, агрессивное поведение, курение и т.д.) и повышает общее благополучие (здоровые привычки, образование). В основе VEPA лежат игровые приемы, которые учитель с легкостью может использовать во время обучения, не прерывая урока.

”Поддержка ментора — этo, наверное, один из плюсов программы ВЕПА. Учитель знает, что он всегда может получить ответы на свои вопросы, а мы можем быть уверены, что методику ВЕПА применяют верно, а значит будет и результат”, — говорит куратор программы VEPA Анита Баумбах.

В ходе конкурса выберут, по меньшей мере, 20 человек, которым предоставят бесплатное трехдневное обучение на семинаре Жанетт Пускас (Институт PAXIS, США), который пройдет 28 — 30 марта 2019 года в Таллине в Институте развития здоровья.

После прохождения обучения главной задачей менторов VEPA станет поддержка учителей, решивших подключиться к программе в будущем и помощь в применении методики VEPA в полной мере. Основные задачи ментора — посещение уроков и консультирование педагогов в области успешного применения методики; и, при необходимости, проведение ознакомительных мероприятий. Кроме того, менторы обычно участвуют в дополнительном обучении и помогают развивать программу VEPA.