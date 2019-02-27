27.02.2019, 17:32

Начался конкурс по поиску менторов со знанием русского языка для программы VEPA


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VEPA programmi uudne narko-ja alkoennetus algklassilastele.
VEPA programmi uudne narko-ja alkoennetus algklassilastele. Foto: Karin Kaljuläte

Институт развития здоровья (TAI)приглашает принять участие в конкурсе на ментора обучающей программы VEPA для начальной школы. Менторы со знанием русского языка необходимы в Харьюмаа, Таллинне, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Тарту, сообщает TAI.

Игра ВЕПА по развитию навыков поведения VEPA (от слов VEel PArem) — это новая методика преподавания для детей начальных классов. Она развивает социальные навыки учеников, помогая предотвратить возникновение рискованного поведения у подростков в будущем (например, агрессивное поведение, курение и т.д.) и повышает общее благополучие (здоровые привычки, образование). В основе VEPA лежат игровые приемы, которые учитель с легкостью может использовать во время обучения, не прерывая урока.

”Поддержка ментора — этo, наверное, один из плюсов программы ВЕПА. Учитель знает, что он всегда может получить ответы на свои вопросы, а мы можем быть уверены, что методику ВЕПА применяют верно, а значит будет и результат”, — говорит куратор программы VEPA Анита Баумбах.

В ходе конкурса выберут, по меньшей мере, 20 человек, которым предоставят бесплатное трехдневное обучение на семинаре Жанетт Пускас (Институт PAXIS, США), который пройдет 28 — 30 марта 2019 года в Таллине в Институте развития здоровья.

После прохождения обучения главной задачей менторов VEPA станет поддержка учителей, решивших подключиться к программе в будущем и помощь в применении методики VEPA в полной мере. Основные задачи ментора — посещение уроков и консультирование педагогов в области успешного применения методики; и, при необходимости, проведение ознакомительных мероприятий. Кроме того, менторы обычно участвуют в дополнительном обучении и помогают развивать программу VEPA.

Более подробная информация об обучении и конкурсе VEPA здесь.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 11.03.2019 заполнить онлайн-анкету, которую можно найти здесь.

С участниками конкурса, прошедшими отбор, свяжутся не позднее 22.03.2019 и попросят предоставить необходимые дополнительные документы.

Программу VEPA осуществляет Институт развития здоровья при финансовой поддержке Европейского социального фонда и Министерства внутренних дел Эстонии.

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