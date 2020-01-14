Начался конкурс идей по созданию памятника Георгу Отсу

Председатель временной комиссии, созванной для выбора подходящего проекта памятника, вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что это непростое задание, так как от эскиза ждут большего, нежели физическое подобие или изображение какой-либо роли Георга Отса. ”Памятник должен передавать то глубокое влияние, которое Отс и его творчество оказали на людей в Эстонии и на наше культурное пространство. Важно найти связь и с теми, кто не соприкасался с Отсом. Кроме того, памятник должен формировать гармоничное единство со зданием оперного театра и активным городским пространством”, — сказал Белобровцев.

21 марта этого года исполняется 100 лет со дня рождения певца и актера Георга Отса. Георг Отс признан наиболее выдающимся эстонским певцом всех времен. Его репертуар был очень широк: от музыки из опер и оперетт до народных эстонских и русских песен. Памятник будет установлен перед театром ”Эстония” на бульваре Эстония, 4, ввиду важной роли, которую театр сыграл в формировании легендарного артиста.

В качестве контекста конкурса рекомендуется посетить выставку ”Отс, люблю тебя” в здании Большой гильдии.

Конкурсную работу необходимо представить в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства не позднее 15:00 13 марта 2020 года. Отсылочный номер в Регистре государственных поставок — 218368.