Начался конкурс идей памятника Георгу Отсу

Памятник предполагается установить к 100-летию легендарного певца и артиста, которое будет отмечаться в 2020 году. Специальная комиссия определила место для памятника — перед театром "Эстония", на участке недвижимости по адресу: бульвар Эстония, 4. Именно в этом театре исполнил Георг Отс свои самые знаменитые партии.

Памятник должен не только передавать значение Георга Отса для нашей культуры, но и облагораживать городское пространство, чтобы людям хотелось около него остановиться, чтобы он привлекал самую разную публику. как привлекал ее певец.

Работы на конкурс следует представлять в Таллинский департамент городского планирования не позднее 13 часов 21 июня. Отсылочный номер в Регистре государственных поставок 208274.