Начался капитальный ремонт таллиннского детского сада "Ярвеотса"
На этой неделе начались работы по реконструкции столичного детского сада ”Ярвеотса” (Ярвеотса теэ, 15). Здание будет готово в сентябре 2021 года.
На этой неделе начались работы по реконструкции столичного детского сада ”Ярвеотса” (Ярвеотса теэ, 15). Здание будет готово в сентябре 2021 года.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, радует то, что очередной столичный детский сад, предусмотренный для почти 280 детей, будет капитально отремонтирован.
”Здание детского сада было построено в 1978 году, и с тех пор крупных ремонтных работ там не проводилось. Теперь, в ходе основательной реконструкции, здание детского сада будет приведено в соответствие с нынешними нормами, — сказала Вырк. — Помимо создания современных условий для учебы, внимание уделяется и использованию возобновляемой энергии — на крыше детского сада будут установлены солнечные батареи, что поддерживает курс Таллинна в направлении ”зеленой столицы”.
Спроектированное в форме буквы U здание детского сада ”Ярвеотса” состоит из трех частей. Одноэтажный корпус C соединяет между собой двухэтажные части корпусов A и B. В корпусах A и B расположены, главным образом, помещения групп и бассейн, а в корпусе C — кухня, вспомогательные помещения и администрация.
Здание детского сада ”Ярвеотса” спроектировало акционерное общество Novarc Group. Строительные работы производит паевое товарищество Nordlin Ehitus. Общая стоимость проекта — 4 млн евро.
В столичном детском саду ”Ярвеотса” в общей сложности 12 групп, в том числе две ясельных, одна группа с эстонским языком обучения, одна — с эстонско-русским языком обучения (методика Hea algus), одна группа выравнивания для детей с физическими недостатками, одна логопедическая группа выравнивания, четыре группы, работающие по методике Hea algus, а также две группы детского сада.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Комментатор Александр Шмурнов опубликовал пост в твиттере
6 веских причин отказаться от душевой кабины
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова