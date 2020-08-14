Начался капитальный ремонт таллиннского детского сада "Ярвеотса"

По словам вице-мэра Эхи Вырк, радует то, что очередной столичный детский сад, предусмотренный для почти 280 детей, будет капитально отремонтирован.

”Здание детского сада было построено в 1978 году, и с тех пор крупных ремонтных работ там не проводилось. Теперь, в ходе основательной реконструкции, здание детского сада будет приведено в соответствие с нынешними нормами, — сказала Вырк. — Помимо создания современных условий для учебы, внимание уделяется и использованию возобновляемой энергии — на крыше детского сада будут установлены солнечные батареи, что поддерживает курс Таллинна в направлении ”зеленой столицы”.

Спроектированное в форме буквы U здание детского сада ”Ярвеотса” состоит из трех частей. Одноэтажный корпус C соединяет между собой двухэтажные части корпусов A и B. В корпусах A и B расположены, главным образом, помещения групп и бассейн, а в корпусе C — кухня, вспомогательные помещения и администрация.

Здание детского сада ”Ярвеотса” спроектировало акционерное общество Novarc Group. Строительные работы производит паевое товарищество Nordlin Ehitus. Общая стоимость проекта — 4 млн евро.

В столичном детском саду ”Ярвеотса” в общей сложности 12 групп, в том числе две ясельных, одна группа с эстонским языком обучения, одна — с эстонско-русским языком обучения (методика Hea algus), одна группа выравнивания для детей с физическими недостатками, одна логопедическая группа выравнивания, четыре группы, работающие по методике Hea algus, а также две группы детского сада.