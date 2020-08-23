Начался архитектурный конкурс: территория бывшего машиностроительного завода станет полноценным городским кварталом

”Район машиностроительного завода долгое время был в ожидании разработки, однако теперь мы можем сказать, что в будущем на отличном расположении на берегу реки Пярну постепенно появятся 10 многоквартирных зданий со 133 новыми домами”, ― говорит руководитель отдела по разработке недвижимости Nordecon Катрина Шокман. ”Территория строительства достаточно большая и охватывает участки Ряама 7, 7а, 7b, 7c, 7d, поэтому разработка планируется на несколько этапов, первым шагом в которой станет поиск лучшего архитектурного решения посредством открытого архитектурного конкурса”.

Согласно утвержденной в 2017 году детальной планировке к району установлены учитывающие окружающую среду требования, которые являются также основанием для проходящего архитектурного конкурса. Например, согласно архитектурной идее планировки при проектировке зданий на стороне реки среди прочего нужно следовать т. н. дугообразной строительной линии, это означает, что ландшафт крыш зданий у реки должен формировать целостную ”волну”.

Первые этажи будут использоваться в качестве подъездов, кладовых квартир и частично общественного пространства, где, к примеру, могут функционировать торговые площади, рестораны, кафе и т. д. Начиная со второго этажа запланированы квартиры. При проектировке застройки в планах исходить из принципа ориентированности на семьи, т. е. в проекте строительства будут квартиры разных размеров. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы пространство между зданиями было увлекательным и приятным при взгляде из зданий и нахождении между зданиями.

Организуемый архитектурный конкурс является открытым и проводимым одним этапом архитектурным конкурсом, срок подачи работ — 30 октября 2020. Для лучших работ Nordecon учредил призовой фонд размером 15 000 евро, который будет разделен на премии для 1-3 мест на суммы 7000, 5000 и 3000 евро соответственно. Жюри выберет одно лучшее решение, с автором(-ами) которого будет продолжено сотрудничество для заказа проекта зданий. Жюри закончит работу не позднее 1 декабря 2020. Членами жюри являются Андо Воогма и Катрина Шокман из Nordecon, городской архитектор Пярну Хенри Ээссалу и Эмиль Урбель, а также Ану Таммемяги из Союза архитекторов Эстонии. Все необходимые для участия в конкурсе материалы доступны на сайте квартала Сейлери: www.seileri.ee.