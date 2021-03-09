Началось выдвижение кандидатур на звание ”Учитель года”

Министр образования и науки Лийна Керсна сказала, что в постоянно меняющихся обстоятельствах прошлого года вклад учителей и других работников образования трудно переоценить. ”Учителя словно волшебники, каждый день они творят маленькие и большие педагогические чудеса. Прошлый год потребовал от них больших усилий, чтобы продолжить работу на достойном уровне. Я благодарна всем учителям и коллективам школ, преданным своему делу. Я призываю отметить этих людей, потому что их самоотверженный труд достоин признания”.

Правительство Республики отметит лучших учителей 2021 года в десяти категориях премией за достижения года в размере 10 000 евро и до трех работников образования премией за дело жизни в размере 65 000 евро. Премии меньшего размера будут вручены в категориях ”Друг образования” и ”Достижение года в сфере образования”. В течение последних трех лет все лауреаты премии значительно способствовали индивидуальному и социальному развитию учащихся, и их вклад достоин признания.

До 18 апреля можно выдвигать кандидатуры в тринадцати категориях. Затем региональные комиссии и комиссия по высшему образованию начнут отбор лучших из лучших. В августе соберется Национальная комиссия по премиям в области образования, члены которой сделают окончательный выбор из числа кандидатов, представленных на национальном уровне. В комиссию войдут представители организаций, связанных с образованием, а также деятели образования, награжденные в прошлые годы. Награды будут вручены 2 октября в театре ”Угала”, на гала-концерте в честь учителей ”Эстония учится и благодарит”, который будет транслироваться в прямом эфире телеканала ЭТВ.

Категории:

1. Воспитатель детского сада

2. Учитель начальных классов года

3. Классный руководитель года

4. Учитель-предметник года основной школы

5. учитель года гимназии

6. Преподаватель профессионального учебного заведения

7. Опорный специалист года

8. Учитель кружка по интересам

9. Преподаватель университета

10. Руководитель учебного заведения

11. Друг образования года

12. Достижение года в сфере образования

13. Премия за дело жизни (до трех)