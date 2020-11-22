22.11.2020, 08:04

"Началось с легкого кашля и усталости..." Истории эстонских больных коронавирусом о том, как протекала болезнь


Бианка Микович, Maaleht
EST
"Началось с легкого кашля и усталости..." Истории эстонских больных коронавирусом о том, как протекала болезнь
Shutterstock

Рассказы людей о том, как протекало у них заболевание COVID-19, начинаются как правило с одного и того же: поначалу, при получении положительного ответа на анализ, самочувствие было совершенно нормальное, и появлялась надежда на то, что удастся перенести болезнь относительно легко.

"Плохое самочувствие, измождение и трудности с дыханием", — вспоминает доктор Эдвард Лаане поступавших весной в Курессаарескую больницу пациентов. У большинства был и кашель.

Более легкие случаи протекают с другими симптомами, и это усложняет дело.

Самыми распространенными признаками COVID-19 являются температура, сухой кашель и утомляемость. Но это не означает, что болезнь не может начаться и протекать по-другому.

"Весной мы пытались различать, какие симптомы у гриппа, простуды и нового коронавируса, и говорили, что, к примеру, насморк не своейственен COVID-19, — говорит Лаане. — Но вот только на этой неделе видел один из плакатов Всемирной организации здравоохранения, который гласил: если есть насморк или симптомы простуды, то эти признаки естественны и для коронавируса. Это означает, что отличить его от обычной простуды очень-очень трудно".

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В одной семье, которая поделилась в газете Maaleht c читателями своей историей, заболевание и началось с того, что отец семейства почувствовал, что нос заложен и связался с семейным врачом. Когда мужчину отправили на сдачу анализа, то он был очень удивлен: для чего при насморке делать тест на коронавирус?

Тест оказался положительным. Следующей получила положительный результат и его жена. Если мужчина переболел легко, то супруга с тяжелой формой две недели провела в постели.

"Поначалу вроде ничего не было, — начинает она свой рассказ. — Подумала, что пройдет легко. Но затем началась такая боль в мышцах, как будто меня всю избили".

О том, что "сначала не было ничего такого", говорят еще несколько человек. Но затем многих поразили те же самые мышечные боли и крайнее измождение.

"Подумал, что умру. Настолько было плохо", — говорит мужчина среднего возраста, который находился в тяжелом состоянии целых две недели.

Мониторинг, проведенный учеными Тартуского университета, показывает, что сейчас заболеваемость выше, чем раньше. Число заразившихся профессор Рут Калда оценивает в промежутся от 2000 до 8000, наиболее вероятное количество — 4500.

В ходе исследования выяснилось, что люди с легкими симптомами считают себя здоровыми, хотя ни они сами, ни врач не могут без анализа сказать, идет ли речь об обычном насморке или насморке, вызванном коронавирусом. Но то, что люди с незначительными симптомами продолжают ходить на работу и разносят инфекцию дальше, обращал внимание и Департамент здоровья.

Во многих случаях человека посылали делать тест потому, что он контактировал с коронапозитивным. Хотя тот чувствовал себя полностью здоровым, анализ оказывался положительным, а признаки заболевания проявлялись спустя пару дней. Это, к сожалению, означает, что чувствовавший себя здоровым и ведущий активный образ жизни человек мог быть переносчиком вируса.

Отдельный вопрос состоит в том, могут ли те, кто переболел COVID-19, чувствовать себя спокойно, надеясь на свой иммунитет.

К примеру, есть случай, когда переболевшей весной коронавирусом женщине сделали через полгода в связи с другой болезнью анализ на антитела, но их не обнаружили.
Как говорит профессор Ирья Лутсар, антитела, конечно, появляются, но как долго они сохраняются пока еще не ясно. Сейчас медикам кажется, что это довольно индивидуально.

Эдварду Лаане известны случаи, когда у людей присутствовали все симптомы, но результаты анализов были отрицательные. Зато впоследствии анализ на антитела оказывался положительным.

"Путаница здесь как с тестированием, так и симптоматикой болезни", — констатирует Лаане.
Из слов Ирьи Лутсар и Эдварда Лаане явствует, что хотя коронавирус можно считать болезнью, которая сильнее всего бьет по пожилым, пока еще нельзя выводить никаких правил по поводу того, насколько тяжело тот или иной человек будет ее переносить, и от чего это всё-таки зависит.

Несколько собеседников Maaleht были прекрасными спортсменами или спортсменками, но болели совершенно по-разному. Привыкшим двигаться людям было даже сложнее переносить растягивавшуюся до месяцев реабилитацию. Известна и точка зрения корона-диссидентов, которые утверждают, что эта болезнь не серьезнее гриппа. Есть и те, кто говорит, что COVID-19 вообще не существует.

"Вирус определенно есть, — заверят Эдвард Лаане. — Вопрос в том, насколько он опасен и кто ему подвержен".

Держать болезнь под контролем, по оценке врача из Курессааре, сейчас сложнее, чем весной, когда было известно, откуда она пошла. Теперь заболевшие могут прибавляться каждый день и при этом нет одного конкретного источника. Случаев, конечно, меньше не будет, но, по словам Лаане, наши больницы находятся на уровне и нуждающиеся помощь получат. Это было видно еще весной, при сравнении, к примеру, с ситуацией в Германии.

"К положению нужно относиться очень серьезно", — говорит в заключении Лаане. "Надеемся, что общество останется открытым, но здесь каждый человек ответственен перед обществом. Если ты болен, то оставайся дома. В многолюдных местах, особенно во внутреннем помещении, нужно носить маски".

Rauno Volmar

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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