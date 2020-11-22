"Началось с легкого кашля и усталости..." Истории эстонских больных коронавирусом о том, как протекала болезнь

"Плохое самочувствие, измождение и трудности с дыханием", — вспоминает доктор Эдвард Лаане поступавших весной в Курессаарескую больницу пациентов. У большинства был и кашель.

Более легкие случаи протекают с другими симптомами, и это усложняет дело.

Самыми распространенными признаками COVID-19 являются температура, сухой кашель и утомляемость. Но это не означает, что болезнь не может начаться и протекать по-другому.

"Весной мы пытались различать, какие симптомы у гриппа, простуды и нового коронавируса, и говорили, что, к примеру, насморк не своейственен COVID-19, — говорит Лаане. — Но вот только на этой неделе видел один из плакатов Всемирной организации здравоохранения, который гласил: если есть насморк или симптомы простуды, то эти признаки естественны и для коронавируса. Это означает, что отличить его от обычной простуды очень-очень трудно".

В одной семье, которая поделилась в газете Maaleht c читателями своей историей, заболевание и началось с того, что отец семейства почувствовал, что нос заложен и связался с семейным врачом. Когда мужчину отправили на сдачу анализа, то он был очень удивлен: для чего при насморке делать тест на коронавирус?

Тест оказался положительным. Следующей получила положительный результат и его жена. Если мужчина переболел легко, то супруга с тяжелой формой две недели провела в постели.

"Поначалу вроде ничего не было, — начинает она свой рассказ. — Подумала, что пройдет легко. Но затем началась такая боль в мышцах, как будто меня всю избили".

О том, что "сначала не было ничего такого", говорят еще несколько человек. Но затем многих поразили те же самые мышечные боли и крайнее измождение.

"Подумал, что умру. Настолько было плохо", — говорит мужчина среднего возраста, который находился в тяжелом состоянии целых две недели.

Мониторинг, проведенный учеными Тартуского университета, показывает, что сейчас заболеваемость выше, чем раньше. Число заразившихся профессор Рут Калда оценивает в промежутся от 2000 до 8000, наиболее вероятное количество — 4500.

В ходе исследования выяснилось, что люди с легкими симптомами считают себя здоровыми, хотя ни они сами, ни врач не могут без анализа сказать, идет ли речь об обычном насморке или насморке, вызванном коронавирусом. Но то, что люди с незначительными симптомами продолжают ходить на работу и разносят инфекцию дальше, обращал внимание и Департамент здоровья.