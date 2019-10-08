Началось голосование на звание почетного гражданина города — выдвигайте кандидатуры!
До 1 ноября можно выдвигать кандидатуры на предстоящие выборы почетного гражданина города.
До 1 ноября можно выдвигать кандидатуры на предстоящие выборы почетного гражданина города.
"У нас есть замечательные горожане, которые служат душой города, а потому заслуживают самого высокого признания. Вот почему мы инициировали в прошлом году выборы почетного гражданина Таллинна, — отметил председатель городского собрания Тийт Терик. — Выберите момент и подумайте, кто за последний год в наибольшей степени способствовал развитию жизни в городе, сделал что-то масштабное и значительное. В прошлом году этим титулом был отмечен директор парка Кадриорг Айн Ярве. Отмечен был также организатор визита Папы Франциска Филипп Журден".
Титул присуждается горожанам, которые в течение предшествующих 12 месяцев внесли большой вклад в улучшение международного реноме нашей столицы, развитие городской жизни или совершили выдающееся деяние. Кандидатов — зарегистрированных жителей Таллинна могут выдвигать как юридические, так и физические лица. Предложения представляются по форме, имеющейся на сайте www.tallinn.ee/aasta-linnakodanik.
Таллинское городское собрание образовало специальную комиссию, куда входят представители фракций горсобрания в лице председателя или его заместителя и приглашаются кавалеры Гербового знака Таллинна за прошлый год. Возглавляет комиссию председатель городского собрания.
Помимо титула его обладатель получает стеклянный сувенир работы художника Рихо Луузе, к основанию которого приклеена частица медной крыши Домского собора Таллинна почти 300-летней давности. Церемония присуждения титула и вручения награды произойдет в конце ноября на заседании городского собрания.
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