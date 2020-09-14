Начались поиски рождественской ели для Ратушной площади в Таллинне
Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели, которую установят на Ратушной площади во второй половине ноября.
Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели, которую установят на Ратушной площади во второй половине ноября.
„Поиски рождественской ели обычно начинаются в сентябре, так как нужно осмотреть все предложенные деревья, их месторасположение и возможность подъехать к ним на технике. В этом году рождественскую ель планируется привезти в столицу на несколько недель позже обычного — после Дня святого Мартина (Мардипяэв)”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели до 31 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.ee При принятии решения будет учитываться внешность ели, ее цена, а также месторасположение. Ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков или их представители.
”Если кто-то заметит где-то очень красивую ель, то можно предложить и ее, уточнив адрес. Мы сами найдем владельца участка и свяжемся с ним”, — отметила Моника Хауканымм.
Последние два года ель для Ратушной площади находили в Таллинне — в 2018 году на улице Кибувитса и в 2019 году на улице Рыйка.
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