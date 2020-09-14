Начались поиски рождественской ели для Ратушной площади в Таллинне

„Поиски рождественской ели обычно начинаются в сентябре, так как нужно осмотреть все предложенные деревья, их месторасположение и возможность подъехать к ним на технике. В этом году рождественскую ель планируется привезти в столицу на несколько недель позже обычного — после Дня святого Мартина (Мардипяэв)”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели до 31 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.ee При принятии решения будет учитываться внешность ели, ее цена, а также месторасположение. Ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков или их представители.

”Если кто-то заметит где-то очень красивую ель, то можно предложить и ее, уточнив адрес. Мы сами найдем владельца участка и свяжемся с ним”, — отметила Моника Хауканымм.

Последние два года ель для Ратушной площади находили в Таллинне — в 2018 году на улице Кибувитса и в 2019 году на улице Рыйка.