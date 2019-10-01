Началась серия прогулок с гидами по центру Таллинна

«В Кесклинне пара десятков очень разных микрорайонов с интересной историей, с которой мы хотели бы познакомить во время наших прогулок с гидом по воскресеньям. Они проходят как на эстонском, так и на русском языке. Первая прогулка состоялась вчера и сосредоточилась на Кадриорге. Следующей будет прогулка в Кельдримяэ, а затем совместная прогулка по микрорайонам Луйте и Китсекюла», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Бесплатная прогулка с гидом в микрорайоне Кельдримяэ пройдет на русском языке 6 октября в 14.00. Через неделю после этого, 13 октября в 14.00 пройдет прогулка на русском языке в микрорайонах Луйте и Китсекюла. Эстонские прогулки проходят в эти же дни на час раньше (с началом в 13.00).

Прогулка длится примерно час. Участники прогулки по микрорайону Кельдримяэ встречаются за десять минут до ее начала по адресу Тартуское шоссе 50. Участники прогулки по Луйте и Китсекюла встречаются у автобусной остановки Таллинн-Вяйке (в сторону центра города) на Пярнуском шоссе.

Прогулки проходят под руководством опытных гидов Анастасии Рая и Кристы Хейнпалу, которые знакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.