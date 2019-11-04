Началась регистрация учащихся на Европейский статистический конкурс

В конкурсе по статистике примут участие команды из 1–3 членов в двух возрастных группах: 10–12-е классы гимназии и учащиеся профучилищ (16–18 лет) и ученики 7–9-х классов основной школы. Цель мероприятия — вызвать у учащихся интерес к статистике и побудить учителей к использованию в преподавании новых материалов. Конкурс призван продемонстрировать связь статистики с повседневной жизнью и значение этой науки в современном обществе.

Состязания начнутся двумя турами на эстонском языке. В первом туре участники конкурса получат задание решить в веб-среде три теста с вариантами ответов по выбору. Командам, вышедшим во второй тур, предстоит на основе предварительно подготовленных данных провести статистическое исследование. Зарегистрироваться на республиканский тур можно до 10 января 2020 года, заполнив соответствующую форму в Интернете. В Эстонии конкурс будет проходить в январе-феврале, а международный тур состоится в марте-апреле.