Началась регистрация учащихся на Европейский статистический конкурс

Проводимый по инициативе Статистической службы Европейского союза Eurostat конкурс по статистике пройдет в этом учебном году в 17 государствах. К участию приглашаются ученики основных школ, гимназий и профессиональных училищ. Победители конкурса в Эстонии будут отмечены призами и получат возможность участвовать в международном туре состязаний.
В конкурсе по статистике примут участие команды из 1–3 членов в двух возрастных группах: 10–12-е классы гимназии и учащиеся профучилищ (16–18 лет) и ученики 7–9-х классов основной школы. Цель мероприятия — вызвать у учащихся интерес к статистике и побудить учителей к использованию в преподавании новых материалов. Конкурс призван продемонстрировать связь статистики с повседневной жизнью и значение этой науки в современном обществе.
Состязания начнутся двумя турами на эстонском языке. В первом туре участники конкурса получат задание решить в веб-среде три теста с вариантами ответов по выбору. Командам, вышедшим во второй тур, предстоит на основе предварительно подготовленных данных провести статистическое исследование. Зарегистрироваться на республиканский тур можно до 10 января 2020 года, заполнив соответствующую форму в Интернете. В Эстонии конкурс будет проходить в январе-феврале, а международный тур состоится в марте-апреле.
Три лучших эстонских команды в обеих возрастных группах и их руководители получат призы и возможность принять участие в европейском туре состязаний, для участия в котором необходимо представить короткий видеоролик на английском языке, разъясняющий какое-либо статистическое понятие или тему. Видеоролики будут вынесены на народное голосование, которое выявит в обеих возрастных группах две команды, набравшие наибольшее число голосов. Команды-победители будут представлять Эстонию на европейском туре конкурса в марте–апреле 2020 года. В прошлом году учащиеся из Эстонии выступили очень успешно: на международном туре конкурса лучшим в старшей возрастной группе было признано видео команды из гимназии Хуго Треффнера.
В Эстонии конкурс организуют Департамент статистики, Министерство образования и науки, SA Innove и Тартуский университет. Дополнительную информацию относительно конкурса можной найти на сайте Департамента статистики и на международном сайте. Вопросы относительно участия или регистрации можно также присылать по адресу э-почты voistlus@stat.ee.
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