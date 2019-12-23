Началась благотворительная акция ”Поможем ветеранам!”

В связи с тем, что в настоящее время нуждающихся в слуховых аппаратах практически нет, правление организации решило компенсировать ветеранам войны затраты на приобретение лекарств. Жизнь показала, что на лекарства уходят большие суммы, ветераны не в состоянии их преодолеть. Правление решило обратить полученные 17526 евро в материальную помощь ветеранам на покупку лекарств в сумме 150 евро (прожиточный минимум) на человека в год. Таким образом в 2019 году на материальную помощь могут рассчитывать 110 ветеранов. На 19 декабря 2019 года материальную помощь уже получило 88 человек на общую сумму 13200 евро. Выдача материальной помощи продолжается. На остальные 1026 евро оказывается компенсация за оплату необходимых предметов по уходу на дому: на 1 октября истрачено 295.38 + 480 евро, оплачен счет за пребывание в доме по уходу, итого истрачено 775,38.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.
Правление Таллиннского общества участников второй мировой войны поздравляет с наступающими праздниками и благодарит всех, кто помогает ветеранам достойно преодолеть недуги, жить долго и ощущать радость бытия.
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