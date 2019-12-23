Началась благотворительная акция ”Поможем ветеранам!”

Сбор средств в этот раз проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 287 человек — реальные участники боевых действий и 60 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 173 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов — 95 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 28 человек прикованы к постели. Не выходят из дома 217 ветеранов.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 107545 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

С 9 апреля по 13.05.2019 года в рамках акции ”Поможем ветеранам!” на счет Таллинннского общества участников Второй Мировой войны поступила рекордная за все 11 лет существования акции сумма — 17526 евро, в том числе 9 мая 4536,0 евро, 10 мая 3686 евро.