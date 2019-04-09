Началась благотворительная акция "Поможем ветеранам!"

На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 335 человек, среди которых есть как реальные участники боевых действий, так и те, кто служил во время войны в армии, и труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 95 лет. Около 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели, некоторые нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводится с целью приобретения ортопедических средств по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги с начала акции направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и с 2016 года — на компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 89 983 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.