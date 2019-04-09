Началась благотворительная акция "Поможем ветеранам!"

Сегодня, 9 апреля, начинается традиционная благотворительная акция в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Итоги акции будут подведены 13 мая, значится в пресс-релизе.
На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 335 человек, среди которых есть как реальные участники боевых действий, так и те, кто служил во время войны в армии, и труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 95 лет. Около 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели, некоторые нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводится с целью приобретения ортопедических средств по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.
С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги с начала акции направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и с 2016 года — на компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 89 983 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
Данные для налоговой декларации: регистр. номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10:00 до 13:30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee
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В Нарве проживают 56 ветеранов, помощь которым уже два года оказывает MTÜ ”Õnnelik Tulevik”, — они получают подарки к 9 мая, на Рождество, дни рождения и к 8 марта. Реквизиты нарвской благотворительной организации:
EE612200221067148658
MTÜ ÕNNELIK TULEVIK
SWEDBANK
В пояснении указать ”annetus” (пожертвование)
Контактные лица: Наталья Разгуляева, тел. 56200040 и Татьяна Сударевская, тел. 55660944.
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