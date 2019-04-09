Началась благотворительная акция "Поможем ветеранам!"

Данные для налоговой декларации: регистр. номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10:00 до 13:30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee
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В Нарве проживают 56 ветеранов, помощь которым уже два года оказывает MTÜ ”Õnnelik Tulevik”, — они получают подарки к 9 мая, на Рождество, дни рождения и к 8 марта. Реквизиты нарвской благотворительной организации:
EE612200221067148658
MTÜ ÕNNELIK TULEVIK
SWEDBANK
В пояснении указать ”annetus” (пожертвование)
Контактные лица: Наталья Разгуляева, тел. 56200040 и Татьяна Сударевская, тел. 55660944.
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