Наберемся терпения! В ближайшие дни Эстония окажется во власти промозглой погоды

Понедельник, 30.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона осадков преимущественно в виде снега и мокрого снега распространится с востока Эстонии на запад. Ветер восточных направлений 1-7 м/с, на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, в первой половине дня на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+3°С. На дорогах скользко!

Вторник, 01.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье также и дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-8 м/с, к утру на побережье юго-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Начиная с середины дня во многих местах дождь, мокрый снег, в континентальной части и снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Среда, 02.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно на севере Эстонии во многих местах дождь, мокрый снег и снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+3, на юге Эстонии -3..-6°С.

Днем: Переменная облачность. На севере Эстонии местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, вечером на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..+4, на юге Эстонии -2..-4°С, во второй половине дня понизится.

Четверг, 03.12

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 13-15 м/с. Температура воздуха -3..-8, на побережье до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.

Источник: EMHI