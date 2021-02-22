На зимних каникулах в столице скучно не будет: смотрите полную программу мероприятий для школьников!

”Школьные каникулы предназначены, прежде всего, для отдыха от учебы и приятно видеть, что у столичных подростков даже в условиях опасности распространения коронавируса все же имеется множество возможностей для заполнения свободного времени, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Поскольку дополнительные ограничения введены во всей стране, работа библиотек, молодежных центров, музеев и школ по интересам в эти каникулы сосредоточена на проведении мероприятий онлайн и на свежем воздухе”.
Под руководством спортивных школ и школ по интересам, музеев, библиотек и молодежных центров состоится почти 45 различных мероприятий: мастер-классов, тренировок и виртуальных встреч на эстонском, русском и английском языках. Занятия найдутся для подростков любого возраста.
Например, захватывающие впечатления от мира растений предлагает Таллиннский ботанический сад, который приглашает учеников на Дни растений. Посетители отправятся в путешествие по всему миру, откроют жизнь тропиков, смастерят кормушки для зимующих птиц и познакомятся с увлекательным миром плодовых растений.
На детской страничке Таллиннской центральной библиотеки ждут театральные постановки, мастер-класс по анимации, творческий танец, языковые кружки, сказки и многое другое.
Таллиннский городской музей отметит годовщину Эстонской Республики увлекательной веб-программой. Мустамяэский дом детского творчества проведет для всех желающих онлайн-урок аэробики, а в среде Disсord ныммеских кибер-подростков состоится виртуальный музыкальный комитет, на котором молодежи предложат оценить музыкальные видеоклипы.
Погода позволяет проводить время и на свежем воздухе, так что вдобавок к всевозможным занятиям спортом, горкам и лыжным трассам в районах столицы открылись и снежные городки.
С полной программой зимних каникул можно ознакомиться на столичном портале по интересам. А с действующими профилактическими мерами на странице www.kriis.ee.
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