На зимних каникулах в столице скучно не будет: смотрите полную программу мероприятий для школьников!

”Школьные каникулы предназначены, прежде всего, для отдыха от учебы и приятно видеть, что у столичных подростков даже в условиях опасности распространения коронавируса все же имеется множество возможностей для заполнения свободного времени, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Поскольку дополнительные ограничения введены во всей стране, работа библиотек, молодежных центров, музеев и школ по интересам в эти каникулы сосредоточена на проведении мероприятий онлайн и на свежем воздухе”.

Под руководством спортивных школ и школ по интересам, музеев, библиотек и молодежных центров состоится почти 45 различных мероприятий: мастер-классов, тренировок и виртуальных встреч на эстонском, русском и английском языках. Занятия найдутся для подростков любого возраста.

Например, захватывающие впечатления от мира растений предлагает Таллиннский ботанический сад, который приглашает учеников на Дни растений. Посетители отправятся в путешествие по всему миру, откроют жизнь тропиков, смастерят кормушки для зимующих птиц и познакомятся с увлекательным миром плодовых растений.

На детской страничке Таллиннской центральной библиотеки ждут театральные постановки, мастер-класс по анимации, творческий танец, языковые кружки, сказки и многое другое.

Таллиннский городской музей отметит годовщину Эстонской Республики увлекательной веб-программой. Мустамяэский дом детского творчества проведет для всех желающих онлайн-урок аэробики, а в среде Disсord ныммеских кибер-подростков состоится виртуальный музыкальный комитет, на котором молодежи предложат оценить музыкальные видеоклипы.

Погода позволяет проводить время и на свежем воздухе, так что вдобавок к всевозможным занятиям спортом, горкам и лыжным трассам в районах столицы открылись и снежные городки.

С полной программой зимних каникул можно ознакомиться на столичном портале по интересам. А с действующими профилактическими мерами на странице www.kriis.ee.