На железнодорожном переходе Веэренни обновят систему безопасности

”Для местных жителей железнодорожный переход Веэренни очень важен: он соединяет микрорайоны Луйте и Веэренни, открывает доступ к центру города и поэтому пользуется большой популярностью. Не секрет, что на переходе случались аварии с трагическими последствиями, и поэтому мы рады, что система безопасности перехода будет в ближайшем будущем дополнена. При этом, технические решения — это вспомогательные средства для обеспечения безопасности, но они не снимают ответственности с самих людей. Переходя через железную дорогу нужно всегда соблюдать осторожность, убедиться в том, что нет приближающегося поезда, посмотреть в обе стороны, слезть с велосипеда, отвлечься от экрана телефона и снять наушники”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Представители Eesti Raudtee рассказали жителям о планируемых работах по повышению безопасности перехода Веэренни. ”Техническое решение по повышению безопасности на железнодорожном переходе Веэренни будет установлено в начале следующего года. Это будет первый переход, оборудованный светофором для пешеходов и звуковой сигнализацией. К нему потом добавится еще восемь таких переходов в других местах”, — пояснил директор по инфраструктуре Eesti Raudtee Кайдо Аэттик.

Во время прогулки по микрорайону Луйте представители местного сообщества подняли и некоторые другие вопросы, требующие решения: например, улучшение возможностей передвижения для пешеходов, организация парковок и уличное освещение. Было решено организовать весной совместную толоку, цель которой смастерить скамейки рядом с тренажерами, которые были два года назад установлены по заказу управы района Кесклинн в лесу Луйте.