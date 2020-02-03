03.02.2020, 18:02

На заметку: куда теперь надо обращаться за официальным переводом


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Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas.
Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas.Foto: Karin Kaljuläte

Официальный перевод документов теперь могут выполнять только присяжные переводчики, напоминают "Деловые ведомости".

C 01.01.2020 г. в полном объеме вступил в силу Закон о присяжных переводчиках: отныне официальный перевод всех документов могут выполнять исключительно присяжные переводчики.

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