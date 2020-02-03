03.02.2020, 18:02
На заметку: куда теперь надо обращаться за официальным переводом
Официальный перевод документов теперь могут выполнять только присяжные переводчики, напоминают "Деловые ведомости".
Официальный перевод документов теперь могут выполнять только присяжные переводчики, напоминают "Деловые ведомости".
C 01.01.2020 г. в полном объеме вступил в силу Закон о присяжных переводчиках: отныне официальный перевод всех документов могут выполнять исключительно присяжные переводчики.
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