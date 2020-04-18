НА ЗАМЕТКУ | Чем принудительное денежное взыскание отличается от штрафа?

Штраф — это наказание за совершённое человеком правонарушение. Цель наказаний, предусмотренных за совершение правонарушения (включая преступления), заключается в том, чтобы побудить виновного воздерживаться от повторных правонарушений в дальнейшем. Еще одна цель наказаний состоит в охране общественного порядка: таким образом выражается неодобрение общества. Тяжесть правонарушения и величина соответствующего штрафа определяются в соответствии с законом. К примеру, за превышение скорости водителя можно наказать штрафом. Это предусмотрено Законом о дорожном движении.

Принудительное денежное взыскание не считается наказанием. Цель взыскания — побудить человека выполнить предписанные ему обязанности. В случае государственного надзора, человеку обычно выносится предписание, чтобы он привел свою деятельность в соответствие с требованиями нормативных актов (например, увез старые шины, сложенные в неположенном для этого месте). Предписание содержит срок его выполнения и предупреждение о том, что если требование не будет высполнено к назначенному сроку, то у соответствующего учреждения возникнет право применить к нарушителю принудительное денежное взыскание. Точная сумма взыскания должна быть указана в предписании. Таким образом, у человека (или предприятия) есть возможность исполнить свою обязанность к назначенном сроку — тогда взыскания не произойдет. В этом и заключается разница между взысканием и штрафом (наказанием).

До применения принудительного денежного взыскания следует провести последующую проверку. В ходе проверки устанавливают, было ли исполнено предписание. Если предписание не было исполнено, то чиновники должны выяснить, по какой причине этого (частично или полностью) не произошло. Обычно выясняют позицию человека по этому вопросу и причины, по которым предписание не было исполнено. Чиновник, учитывая мнение человека, вправе также уменьшить изначально указанную в предписании сумму взыскания. Увеличивать сумму взыскания нельзя.

К примеру, в период действующего чрезвычайного положения принудительное денежное взыскание в размере 2000 евро предусмотрено для человека, которому предписано находиться дома, но он этого не делает. Предпринимателю можно назначить взыскание в размере до 9600 евро, если он нарушает правила, установленные руководителем чрезвычайного положения. В обоих случаях сначала выносится предупреждение или предписание с указанием срока исполнения правил. Взыскание применяется только в том случае, если человек или предприятие продолжат игнорировать свои обязанности.