На юбилейной конференции восточного партнерства Балтийская Ассамблея сосредоточится на вопросах будущего

На конференции участники обсудят будущее программы восточного партнерства, созданной десять лет тому назад, а также займутся поиском возможностей по укреплению международного сотрудничества. Помимо этого, участники обсудят возможность принять в организацию новых членов.

Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас отметил, что одна из ключевых фраз встречи — ближайшее будущее. Участники рассмотрят, что ждет регион в течение ближайшего десятилетия и как можно самим взять направление на более тесное сотрудничество и лучшее будущее.

”Восточное партнерство доказало свою важность в течение первых же лет своего существования. Оно помогло нам справиться с новыми вызовами и укрепило взаимные полезные связи. Также нельзя недооценивать влияние программы на развитие демократии, повышение стабильности и безопасности в государствах-партнерах”, — сказал Каллас.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа отметил, что проведение странами восточного партнерства установленных реформ должно остаться основной целью на ближайшие годы. Они помогут обеспечить положительное влияние и дальнейший успех партнерства. Ээсмаа подчеркнул важность гражданского общества в этом вопросе.