31.05.2019, 08:05

На юбилейной конференции восточного партнерства Балтийская Ассамблея сосредоточится на вопросах будущего

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rus.delfi.ee
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На юбилейной конференции восточного партнерства Балтийская Ассамблея сосредоточится на вопросах будущего
Siim KallasFoto: Rauno Volmar

Сегодня в Вильнюсе вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас, председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа и член делегации Эстонии в Балтийской Ассамблее Йоханнес Керт примут участие в конференции, посвященной восточному партнерству, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На конференции участники обсудят будущее программы восточного партнерства, созданной десять лет тому назад, а также займутся поиском возможностей по укреплению международного сотрудничества. Помимо этого, участники обсудят возможность принять в организацию новых членов.

Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас отметил, что одна из ключевых фраз встречи — ближайшее будущее. Участники рассмотрят, что ждет регион в течение ближайшего десятилетия и как можно самим взять направление на более тесное сотрудничество и лучшее будущее.

Восточное партнерство доказало свою важность в течение первых же лет своего существования. Оно помогло нам справиться с новыми вызовами и укрепило взаимные полезные связи. Также нельзя недооценивать влияние программы на развитие демократии, повышение стабильности и безопасности в государствах-партнерах”, — сказал Каллас.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа отметил, что проведение странами восточного партнерства установленных реформ должно остаться основной целью на ближайшие годы. Они помогут обеспечить положительное влияние и дальнейший успех партнерства. Ээсмаа подчеркнул важность гражданского общества в этом вопросе.

По мнению члена делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Йоханнеса Керта, важно поддерживать государства восточного партнерства и признавать их достижения, мотивируя их на продолжение реформ. ”Роль Балтийской ассамблеи — способствовать в разъяснении нужд и целей стран восточного партнерства западным и северным странам. Поддержка стран восточного партнерства важна и с точки зрения безопасности региона, так как государства, разделяющие единые ценности, вместе сильнее, — сказал Керт. — Эстония поддерживала и будет поддерживать государства восточного партнерства, делиться с ними своим опытом и знаниями”.

Восточное партнерство — это сотрудничество между Европейским союзом и Арменией, Азербайджаном, Белорусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В рамках сотрудничества целью ставится создание более сильного, стабильного и демократического региона и сближение стран с Европейским союзом.

В будущем также встанет и вопрос о расширении программы. Последнее исследование Евробарометра показывает, что 43 % общественности ЕС поддерживает дальнейшее расширение союза. 45 % при этом — против включения новых государств.

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